متحدثة نتنياهو: وقف إطلاق النار يبدأ في غضون 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء اليوم

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ في غضون 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعًا في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأشارت إلى بدء مهلة 72 ساعة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وذلك بعد مضي 24 ساعة من الآن.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي هو الذي سيتسلم الرهائن بعد الإفراج عنهم، مثمنة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وبسؤالها عن مصير الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، أكدت أنه لن يكون ضمن قوائم المفرج عنه خلال تلك الصفقة.

وفي سياق متصل، أعلنت أن الجيش الإسرائيلي سينسحب حتى الخط الأصفر، ويبقي سيطرته على نحو 53% من مساحة القطاع.Nessma