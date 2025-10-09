 تايوان: الإجراءات المضادة للمسيرات تمثل أولوية قصوى للدفاع ضد الصين - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 11:30 ص القاهرة
تايوان: الإجراءات المضادة للمسيرات تمثل أولوية قصوى للدفاع ضد الصين

تايبيه - (أ ب)
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 10:35 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 10:35 ص

أصدرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، تقريرا يفيد بأنها تدرب الجنود على إسقاط المسيرات، وأنها تبحث بفاعلية شراء أنظمة أسلحة جديدة مضادة للمسيرات، وهو ما يأتي ردا على التوغلات بالمسيرات الصينية.

وجاء في التقرير الذي نشر اليوم الخميس، أن تايوان طورت إستراتيجية للتعامل مع التوغلات بالمسيرات الصينية عن طريق تحديد هويتها وإسقاطها أثناء اقترابها.

وغالبا ما تواجه الجزر النائية التايوانية وهي أقرب إلى الصين من البر الرئيسي التايواني، مُسيرات صينية، وكثيرا ما تزعم الصين أن تايوان جزءا من أراضيها بينما فعليا هي جزيرة ذاتية الحكم.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع ميجور جنرال سون لي - فانج، إن تايوان تواصل الجهود للتحقق من هوية المسيرات واستخدام أنظمة فعالة مضادة للمسيرات، ردا على الصين.

وأضاف: "في الأساس تطوير الطائرات المسيرة وتطوير إجراءات مضادات للمسيرات، يسير بشكل سريع للغاية، واستنادا إلى الوضع اليوم، هناك تقدم مختلف كل يوم.. هذه إحدى نقاطنا الرئيسية في جهودنا للاستعداد العسكري".

ويوجز التقرير، التمارين العسكرية لتطويق الجزيرة وتنامي استخدام تكتيكات المنطقة الرمادية من جانب الصين، وهي اعتداءات لا ترقى لهجوم مسلح مباشر، وأضيفت المسيرات بوصفها جزءا قويا من تكتيكات المنطقة الرمادية الصيني.

