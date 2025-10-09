 مديرية الشباب بالجيزة تواصل تنفيذ مشروع البطل الأوليمبي للتايكوندو - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 8:25 م القاهرة
مديرية الشباب بالجيزة تواصل تنفيذ مشروع البطل الأوليمبي للتايكوندو

يارا صابر
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 8:16 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 8:17 م

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للتايكوندو لفئات البراعم والناشئين، والمقام بمركز شباب الحوامدية، بهدف صقل مهارات اللاعبين وتأهيلهم ليصبحوا أبطالًا قادرين على تمثيل مصر في المحافل العالمية.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

ويُعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي إحدى الركائز الأساسية لمستقبل الرياضة المصرية، حيث يضم بمحافظة الجيزة 113 لاعبًا بمختلف الفئات العمرية (براعم – ناشئين – شباب)، ويواصل العمل على تطويرهم وفق أحدث المعايير الفنية، لإعداد جيل جديد من الأبطال الأوليمبيين القادرين على رفع علم مصر في البطولات الدولية.

