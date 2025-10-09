مديرية الشباب بالجيزة تواصل تنفيذ مشروع البطل الأوليمبي للتايكوندو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للتايكوندو لفئات البراعم والناشئين، والمقام بمركز شباب الحوامدية، بهدف صقل مهارات اللاعبين وتأهيلهم ليصبحوا أبطالًا قادرين على تمثيل مصر في المحافل العالمية.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

ويُعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي إحدى الركائز الأساسية لمستقبل الرياضة المصرية، حيث يضم بمحافظة الجيزة 113 لاعبًا بمختلف الفئات العمرية (براعم – ناشئين – شباب)، ويواصل العمل على تطويرهم وفق أحدث المعايير الفنية، لإعداد جيل جديد من الأبطال الأوليمبيين القادرين على رفع علم مصر في البطولات الدولية.