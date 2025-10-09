السعودية: إعدام مواطن سعودي حدًا لارتكابه جرائم إرهابية وقتله قاضيا

نفذت السلطات السعودية اليوم الخميس، حكم الإعدام حدًا في مواطِن سعودي لارتكابه جرائم إرهابية، تمثل في الاخلال بأمن المجتمع وقتل أحد القضاة في المنطقة الشرقية .

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم الخميس، إن المتهم :" أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في المشاركة بعمليات إرهابية أسفرت عن مقتل رجلي أمن، إضافة إلى خطف وقتل القاضي بدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف/ محمد بن عبدالله الجيراني، وتفجير أنابيب نفط وصناعة المتفجرات وحيازة الأسلحة، وتمويل الأعمال الإرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

واضاف البيان ان " التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله حد الحرابة".

وحذرت وزارة الداخلية السعودية كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالي 2025 الى 260 شخصا ، بينهم أربعة نساء، بعد أن أعدمت العام الماضي أكثر من 300 شخصا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات، بحسب ما أوردته وكالة (واس)