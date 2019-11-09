القبض على 11 متهما في واقعة مقتل مزارع الشرقية

ألقى ضباط مباحث مركز الإبراهيمية، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على 11 متهم بينهم 5 سيدات، في واقعة مقتل مزارع على يد جاره بسب خلافات على شجرة ومسقى مائي، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "محمد السيد محمد أحمد" البالغ من العمر 63عاما، مزارع مقيم "الترعة الجديدة" بمركز الإبراهيمية، لمستشفى الإبراهيمية العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية وقوع خلافات بين المجني عليه وعدد من جيرانه للخلاف على شجرة ومسقى مائي بالطريق، وإصرار المجني عليه على بقاء الشجرة، وتصميم جيرانه على اقتلاعها لمرور المسقى المائي.

وقام البالغ من العمر "عبد الله.م" 28 عامًاعامل، بالتعدي علي المجني عليه بالضرب المبرح، بأله حادة على الرأس، مما أدى إلى وفاة المجني عليه، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8727 جنح مركز شرطة الإبراهيمية لسنة 2019.