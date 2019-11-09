دول البلطيق تشيد بأهمية سقوط سور برلين من أجل الحرية

أشادت دول البلطيق في بيان مشترك اليوم السبت بأهمية سقوط سور برلين قبل ثلاثين عاما.

وكتب وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في بيان مشترك اليوم السبت: "إنه (سقوط السور) يميز إسقاط إمبراطورية الأشرار بأكثر طريقة حاسمة ومباشرة- لقد كان بداية لنهاية الطغيان الشيوعي في أوروبا".

وجاء في البيان أيضا: "بسقوط سور برلين، عادت جميع الأمم السجينة إلى عائلة أوروبا الحرة الديمقراطية".

وأضاف وزير خارجية إستونيا أورماس رينسلو ونظيريه من لاتفيا إدجار رينكفيكس، والليتواني ليناس لينكفيسيوس، في البيان: " نحتفل ليس فقط بطريقة عودة الأمل في الحرية للشعب الألماني، ولكن أيضا لجميع من حرموا من العدالة على مدار عقود وراء الستار الحديدي... يظل سور برلين تاريخيا، أحد الرموز الأكثر ظلاما لأوروبا المقسمة. دفع الكثيرون حياتهم، ونحن مدينون لهم بذلك".

ودعا وزراء الخارجية الثلاثة الذين شاركوا في الاحتفالات الرسمية بمرور ثلاثة عقود على سقوط جدار برلين، إلى وحدة أوروبا، وأكدوا في بيانهم: "يتعين علينا التكاتف من أجل تأكيد أن أية محاولات لتقسيم أمم أوروبية وتأسيس أسوار جديدة لن تنجح مطلقا".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكد في وقت سابق دور دول البلطيق في الثورة السلمية، وقال يوم الأربعاء الماضي خلال لقائه مع نظيره من إستونيا: "عندما نحتفل هنا في برلين بمرور 30 عاما على سقوط السور، فإننا على وعي تام بأن المواطنات والمواطنين الشجعان في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قاموا بإسهام كبير تماما في هذا التحول".