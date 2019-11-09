قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن المحادثات التجارية مع الصين تمضي قدما "بشكل جيد للغاية"، مشيرا إلى أن بكين ترغب في التوصل إلى اتفاق "أكثر مما أقوم به".

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للآنباء عن ترامب نفيه صحة التقارير التي تحدثت عن المستوى الذى ستكون الولايات المتحدة عنده مستعدة للرجوع عن الرسوم الجمركية المقررة على الواردات الصينية.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين قبل توجهه إلى ولاية ألاباما لمشاهدة مباراة كرة قدم بإحدى الكليات:" إذا لم نبرم هذا الاتفاق المناسب، فلن نبرم أى اتفاق".

وتابع ترامب قائلا: "إن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية تحدث الآن".

وظهرت إشارات الخميس الماضي حول المرحلة الأولى من الاتفاق والتي ستشمل إلغاء الرسوم الجمركية، حيث أعلن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن المفاوضين من الجانبين أجروا مناقشات "واتفقوا على إلغاء الرسوم الإضافية على مراحل في الوقت الذي يشهد إحراز تقدم في الاتفاق".

وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إنه "إذا كان هناك اتفاق تجاري كمرحلة أولى، فستكون هناك اتفاقيات وتنازلات جمركية".