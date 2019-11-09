محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد المرسي أبو العباس

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مساء اليوم الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة ليلة المولد النبوى الشريف، بمسجد المرسي أبو العباس ، بحضور اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية ومحمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة والشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف والقيادات الأمنية والأوقاف بالإسكندرية.

وقدم الدكتور عبد العزيز قنصوه التهنئة الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، والتهنئة إلي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وقال " علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية جمعاء، وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والاستقرار ، والابتعاد عن أي متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الخلف".