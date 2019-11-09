فالنسيا يحرم غرناطة من اقتناص صدارة الدوري الإسباني

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أهدر فريق غرناطة فرصة اقتناص صدارة الدوري الإسباني بعد خسارته على ملعب مضيفه فالنسيا صفر/ 2 اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وفي وقت سابق اليوم استعاد ديبورتيفو ألافيس نغمة الانتصارات بفوز كبير 3 / صفر على بلد الوليد.

وعلى ملعب ميستايا، سجل دانييل روس الهدف الأول لفالنسيا في شباك غرناطة في الدقيقة 74 ثم أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 20 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف غرناطة صاحب المركز السادس والذي تفصله ثلاث نقاط فقط عن المتصدر ريال سوسيداد.

ورفع ألافيس رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس عشر مؤقتا بعدما حقق الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالبطولة.

وتجمد رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة وتراجع للمركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى ألافيس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما خوسيه لويس سامارتين وبينا في الدقيقتين 26 و32 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف لوكاس بيريز مارتينيز الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 75 .