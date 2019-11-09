لايبزج يصعد للمركز الثاني في البوندسليجا بالفوز على هرتا برلين في عقر داره

صعد فريق لايبزج إلى المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا) بعدما تغلب على مضيفه هرتا برلين 4 / 2 اليوم السبت في المرحلة الحادية عشر من المسابقة.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تعادل شالكه مع فورتونا دوسلدورف 3 / 3 وتغلب يونيون برلين على مضيفه ماينز 3 / 2 وأوجسبورج على مضيفه بادربورن 1 / صفر.

ورفع لايبزج رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد هرتا برلين عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح هرتا برلين التسجيل عن طريق ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة 32 ثم رد لايبزج بأربعة أهداف سجلها تيمو فيرنر (الأول والرابع) في الدقيقتين 38 والأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، ومارسيل سابيتسر وكيفن كامبل في الدقيقتين 46 و86 ، قبل أن يختتم دافي سيلك التسجيل بالهدف الثاني لهرتا برلين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.