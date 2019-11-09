الدوسري لاعب الهلال: سعيد بالفوز على أوراوا في ذهاب نهائي أبطال آسيا

عبر سالم الدوسري مهاجم فريق الهلال السعودي، عن سعادته بفوز فريقه على أوروا ريدز الياباني 1 / صفر، اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل البيروفي أندريه كاريلو هدف المباراة الوحيد للهلال في شباك أوراوا في الدقيقة 60.

وقال الدوسري في تصريحات عقب المباراة: "لم تنتهي المباراة بعد وبقى شوط ثان في اليابان".

وأضاف: "تركيزنا كان عاليا في المباراة، والفريق الأقل أخطاء هو من يحقق الفوز وهذا ما نجحنا في تحقيقه كمجموعة".

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا في مدينة سايتاما اليابانية يوم 24 من نوفمبر الجاري، في إياب المباراة النهائية.