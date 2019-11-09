الصفاقسي والاتحاد المنستيري يتقاسمان صدارة الدوري التونسي

تقاسم فريقا الصفاقسي والاتحاد المنستيري صدارة الدوري التونسي بعد فوزهما اليوم السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وفاز الصفاقسي على اتحاد بن قردان بهدفين نظيفين سجلهما كيجسلاي إيدوه في الدقيقة الثامنة وحسام بن علي في الدقيقة 75.

فيما تغلب الاتحاد المنستيري على ضيفه شبيبة القيروان بثلاثة أهداف نظيفة ، سجلها زياد مشموم وأنتوني أوكبوتو وياسين العمري في الدقائق 24 و57 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فريقا الاتحاد المنستيري والصفاقسي رصيدهما إلى 18 نقطة، فيما توقف رصيد اتحاد بن قردان عند 15 نقطة في المركز الرابع، كما توقف رصيد شبيبة القيروان عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب الطيب المهيري، الذي استضاف لقاء الصفاقسي واتحاد بن قردان، جاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين وسرعان ما فرض الصفاقسي سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وسط تراجع من فريق اتحاد بن قدران الذي اعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ولم تمر أكثر من ثماني دقائق حتى ترجم الصفاقسي سيطرته على مجريات اللقاء وسجل هدف التقدم عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها كيجسلاي إيدوه بتسديدة من على حدود منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات الصفاقسي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني وهو ما كاد يتحقق في الدقيقة العاشرة عندما سدد حمزة المثلوثي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليمنى أمسكها الحارس بلال السويسي على مرتين.

بعد تلك الهجمة تخلى اتحاد بن قردان قليلا عن حذره الدفاعي وبادل الصفاقسي للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى الدفاع لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 23 عندما سدد حمزة الجلاصي لاعب الصفاقسي التونسي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بحوار القائم الأيمن للحارس بلال السويسي.

عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى رغم وجود محاولات هجومية من الفريقين لتسجيل الأهداف.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الصفاقسي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض فريق اتحاد بن قردان سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن إيجاد ثغرة في دفاع الصفاقسي لتسجيل هدف التعادل، وسط تراجع من لاعبي الصفاقسي لوسط ملعبهم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ولم يتمكن فريق اتحاد بن قردان من فك الشفرة الدفاعية لفريق الصفاقسي الذي كان خطيرا في الهجمات المرتدة.

وكاد الصفاقسي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58 عندما استلم عزمي جومة كرة بينية داخل منقطة جزاء اتحاد بن قردان ليسدد الكرة لحظة خروج الحارس بلال السويسي من مرماه ليتألق الأخير حيث حول الكرة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 74 أنقذ الحارس بلال السويسي فريقه من هدف مؤكد عندما لبعت الكرة داخل منطقة جزاء اتحاد بن قردان قابلها حمزة الجلاصي بضربة رأس لكن السويسي تألق وتصدى لها.

وشهدت الدقيقة 75 تسجيل الصفاقسي الهدف الثاني عندما توغل حسام بن علي بالكرة من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات الصفاقسي لإضافة هدف ثالث وسط استسلام تام من لاعبي اتحاد بن قردان ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة كاد الصفاقسي أن يسجل الهدف الثالث عندما انطلق كريس كواكو بالكرة ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها بلال السويسي لترتد إلى كواكو مرة أخرى حيث هيأها برأسه إلى علاء الدين المرزوقي الذي سدد كرة قوية تصددى لها الحارس.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من المباراة أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز الصفاقسي 2 / صفر.