توأمة في جراحات عيوب القلب الخلقية بين جامعة عين شمس ومستشفى رويال برومتن

يوقع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ودافيد شرمبتن، مدير العلاقات الدولية بمستشفي رويال برومتن، المتخصصة في جراحات وأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية، الاثنين المقبل، اتفاقية توأمة بين الجانبين لمدة 5 سنوات.

وقال رئيس جامعة عين شمس إن هذه التؤامة هى الأولى من نوعها في هذا المجال، وتشمل التعاون في مجال علاج انسلاخ وتمدد الشرايين المركزية والتدخلات المحدودة لعلاج العيوب الخلقية المعقدة وأمراض صمامات القلب، من خلال تدريب أطباء جراحة القلب وأمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والتخدير والرعاية المركزة.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل تكوين فرق عمل متكاملة من جميع التخصصات لتقديم أحدث ما وصل إليه العلم في مجال تلك الأمراض المعقدة، بالإضافة لتدريب الكوادر المساعدة من فنيين وتمريض في الداخل والخارج لاستكمال المنظومة العلاجية.

وتابع: كما سيمتد إلى تعاون أكاديمي ممثل في عمل أبحاث مشتركة ونشرها في أكبر المجلات العلمية المتخصصة.