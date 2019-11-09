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ريال مدريد يكتسح إيبار ويتصدر الدوري الإسباني

د ب أ
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 9:33 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 9:33 م

اقتنص فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني عبر فوزه المثير على مضيفه إيبار 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.

وتقمص المهاجم الفرنسي كريم بنزيما دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثالث للريال في الدقيقتين 17 و29 من ضربة جزاء وتكفل سيرجيو راموس بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 20 وأحرز فيديريكو فالفيردي الهدف الرابع في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد الريال إلى 25 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد الوصيف وثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه سيلتا فيجو.


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