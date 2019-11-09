شيع الآلاف من أهالي مدينة العريش، جنازة الطالبة شهد أحمد كمال أبو سلمي، بعد وصولها من مشرحة زينهم بالقاهرة، بعد صلاة الظهر، إلى مسجد النصر في وسط المدينة.

وشهدت الجنازة حضور كثيف من الأهالي، في حين أشرفت قوات الشرطة على تنظيم حركة المرور في محيط مسجد النصر.

وقام الأهالي بتشييع الجنازة مترجلين من مسجد النصر، مرورا بشارع ٢٣ يوليو أكبر شوارع المدينة، حتى مقابر الأسرة قرب سوق الخميس وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، بينما انخرطت السيدات المارة في الشوارع بالبكاء تأثرا بالمشهد المهيب للجنازة حيث توقفت حركة المرور تماما.

يشار إلى أن الطالبة (شهد أحمد كمال - 19 سنة) تدرس في الفرقة الأولى بكلية الصيدلة في جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وتقدمت أسرتها ببلاغ اختفائها بعد خروجها من الكلية يوم الأربعاء الماضي، حتى تلقت أجهزة أمن الجيزة بلاغا بالعثور على متعلقات شخصية لها قرب كورنيش الجيزة وكارنية الكلية صباح الخميس، وبجهود فرق المسطحات المائية تم العثور على جثتها غارقة في نهر النيل قرب المكان في نهاية اليوم.

وأهابت أسرة الطالبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر صور المتوفاة، وكذلك عدم كتابة أي تعليقات على الواقعة، بينما نشر المحامي ممدوح العيادي نقيب محامين شمال سيناء بيانا أفاد بأن النقابة ستتولي متابعة الواقعة وكشف ملابساتها.

وكان عثر قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة على جثة الطالبة شهد ترتدى ملابسها بالكامل، في نهر النيل ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.