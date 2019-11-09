السعودية تطلق «منتدى مسك العالمي» يوم الثلاثاء المقبل بالرياض

يطلق منتدى مسك العالمي النسخة الرابعة من أعماله خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري في الرياض بعنوان "إعادة صياغة العمل"، حيث يسعى المنتدى إلى استكشاف الاتجاهات الجديدة والتحولات الجارية في عالم العمل، بحضور نحو 5 آلاف شخص يمثلون أكثر من 120 دولة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه المنتدى يهدف إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية.

وفي الوقت الذي يركز فيه المنتدى في نسخته الرابعة على ثلاثة محاور أساسية عبر أنشطته، هي المهارات من أجل اقتصاد المستقبل، ريادة الأعمال والتوظيف، المواطنة العالمية النشطة، فإن الموضوعات الرئيسية للمنتدى تتمثل في أربعة مجالات موضوعية هي القوة العاملة، مكان العمل، سير العمل، وكأس العالم لريادة الأعمال (EWC).

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى 50 ورشة عمل، كل واحدة منها تقدم مهارات عملية حول مستقبل العمل، فيما سيجمع برنامج جلسات بين قيادات كبرى في القطاع الخاص ومسؤولين في القطاع الحكومي والمواهب الصاعدة، إضافة إلى مشاركة 45 شريك معرفة بخبراتهم عبر مجموعة واسعة من المجالات.

كما يتضمن المنتدى بحوث وتقارير تقديمية يتم نشرها بالشراكة مع منظمات عالمية رائدة، تعمل على استطلاعات ومناقشات حول كيفية تهيئة الشباب على نحو أفضل لمواجهة تحديات اقتصاد المستقبل، فضلاً عن بحث جميع العوامل التي تحْدث ثورة على نحو عميق في عالم العمل، مثل العولمة، والتغيُّر المجتمعي، والتكنولوجيا الحديثة، ومدى استعداد الشباب لعالم العمل الجديد في خضم هذه التغيرات.

يذكر أن منتدى مسك العالمي (MGF) المنصة الدولية الرئيسية لمركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، انطلق في عام 2016، ووسّع المنتدى رسالة "مسك الخيرية" إلى الشباب في جميع أنحاء العالم، ومن خلال الفعاليات الدولية والبحوث والمبادرات العالمية، يجمع منتدى مسك العالمي القيادات الصاعدة والمخضرمة، جنبا إلى جنب المبتكرين والمبدعين، من أجل الاستكشاف والتجربة والاختبار بعدة طرق لمواجهة تحدي التغيير.