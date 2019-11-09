«سعفان» يقيم حفل عشاء للمشاركين في المنتدي العربي للمرأة العاملة بالقاهرة

أقام وزير القوي العاملة محمد سعفان، أمس، حفل عشاء للمشاركين في المنتدي العربي للمرأة العاملة، على شرف فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وعقد المنتدي تحت عنوان "التمكين من منظور التنمية المستدامة" وتم خلاله إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم افتتاح معرض رائدات الأعمال، وعرض فيديو حول "جهود المنظمة فيما يتعلق بقضايا المرأة العاملة".

وشدد وزير القوي العاملة في كلمته في بداية افتتاح المنتدي على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة، مشيراً إلي أن الدولة المصرية لديها استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتضم محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتقليل نسبة البطالة للنساء.