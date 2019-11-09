ريابكوف : انهيار الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى ضرب أسواق السلع والأسواق المالية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ، اليوم السبت ، إن انهيار الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي سيؤثر، من بين أمور أخرى، على أسواق السلع، وتأمل موسكو أن يتم فهم تلك المخاطر في واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ريابكوف ، متحدثاً في مؤتمر حظر الانتشار النووي المنعقد في موسكو ، " لن تستفيد إيران ، ولا الولايات المتحدة، ولا أوروبا، ولا بقية العالم من انهيار الاتفاقية (خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني)، ستتصاعد موجة التوتر الزائد إلى صراع مفتوح وسيعود بعواقب وخيمة على جميع أنحاء العالم، وسيؤثر على الاقتصاد، ويضرب أسواق السلع والمالية".

وأضاف " ما زلت آمل أن يتم إدراك ذلك، وفي واشنطن ، فالانهيار النهائي الافتراضي لخطة العمل المشتركة الشاملة سيؤدي إلى أزمة كبرى جديدة في الشرق الأوسط".

وتابع " عندما أُجبرت طهران على السير في طريق تعليق التزاماتها الطوعية التي تتجاوز إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة، تؤكد القيادة الإيرانية بانتظام استعدادها المبدئي للعودة إلى المعايير المتفق عليها في عام 2015، وهي رسائل في وقت قصير ومعقول حالما تتم إزالة مخاوفها المشروعة فيما يتعلق بفشل الأميركيين والأوروبيين في تنفيذ جزءهم من الاتفاقيات الشاملة".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي " إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أنها ممكنة تقنيا".