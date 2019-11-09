شارع «مولد النبي» بالشرقية يتزين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف كل عام في 12 ربيع الأول من السنة الهجرية، احتفالا بمولد النبي محمد "صلي الله عليه وسلم"، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية منذ بداية شهر ربيع الأول وحتى نهايته، عن طريق إقامة مجالس مدح للنبي، ومن أهم مظاهر الاحتفال بها هى حلوى المولد النبوي.

حلوى المولد هى طقس من الطقوس الشعبية التي أدخلها الفاطميون، وتختلف أنواعها فمنها ما يحتوي على الملبن والمكسرات، ومنها ما يسمى بالحلوى الناشفة كالحمصية والسمسمية والسودانية، ولكن أهم ما يترك علامة لدى الأطفال الصغار هى "ألعاب الحلاوه" التي تصنع من السكر، ويوجد منها أشكالا مختلفة للأولاد كالحصان، والعرائس للبنات.

وفي مدينة الزقازيق يوجد شارع يسمى "شارع مولد النبي" يفترش أصحاب المحلات به كل عام في ذلك الوقت الذي يعد هو الموسم بالنسبة لهم بجميع أنواع الحلوى، ويحتفظ الشارع بجميع العادات والتقاليد المعروفة والمتوارثة لتلك الإحتفالات، كتزيين الشوارع بالأنوار الملونة، وسماع أصوات أناشيد مدح الرسول صلي الله عليه وسلم في كل مكان كنشيد"ومدحت بطيبة طه، وبص على أنوار نبينا".

يقف علاء أبو رنا صاحب الـ 38 عام في تلك المهنه، خلف "فاترينة "عرض الحلوي الخاصه به، ويبيع الحلوي للجمهور الذين من بينهم عدد من الأقباط الذين ينتظرون تلك المناسبة لمشاركة المسلمين احتفالاتهم بها، وقال عن أسعار الحلوى وحركة البيع:" الأسعار تختلف بين كل عام والأخر، ولكن حركة البيع تظل ثابته علي الألعاب والعرائس المصنوعة من السكر، لأن يفضلها الكثير من الأطفال، فيبدأ سعر الكيلو الواحد منها من 40 جنيه".

وأكد "أبو رنا" أن سبب ركود حالة البيع والشراء هو الحالة المادية والإجتماعية للناس، فتلعب زيادة الأسعار الدور الأساسي في حركة البيع فقال: "زمان كان كيلو الحلاوة بـ7 جنيهات، لكن دلوقتي بيبدأ من 40 لـ90 جنيها، والناس كل يوم مسؤلياتها بتزيد، لكن ده موسم ومينفعش حد ميجيبش، وربنا بيراضي الكل".

أما عن أماكن استيراد الحلوي كل عام فقال صلاح سليمان صحاب الـ50 عاما في ذلك المجال: "هناك مصانع كثيرة لصناعة الحلوى فتشتهر طنطا بصناعة الحمصية، فدائما تكون أنظارنا تجاهها، ويوجد مصانع في الشرقية أيضا لصناعة الملبن والجزرية، ولكن بنسب مختلفة فيكون الإقبال على الحلوي طنطا، وذلك بسبب قلة أسعارها وسهولة تناولها للجميع، أما الملبن والمكسرات فتختلف أسعارها، وزي ما بيقولوا كل حاجه وليها زبونها".