صرح محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، اليوم السبت، أنه تم رصف 5 شوارع رئيسية بمتفرعاتها في مربع أرض حمزاوي بنطاق حي شرق، مضيفًا أن هذه الأعمال جاءت ضمن خطة التمويل الذاتي للرصف بالمحافظة بتكلفة وصلت إلى 3 ملايين جنيه.

وأكد "قنصوة" أن أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والجانبية والأرصفة مستمرة علي مستوى أحياء الإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق؛ للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين.

من جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود، القائم بأعمال مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أن أعمال الرصف بمربع حمزواي شملت شوارع "حمزاوي، وخلف 317، وطنطاوي، وحسن طوبار، والشرقية، بالإضافة إلى متفرعات الشوارع الرئيسية".

وأشارت إلى أنه تم البدء حاليًا في أعمال رفع كفاءة طريق المعمورة بحري بنطاق حي المنتزة ثان ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع.