أكثر من 70 دولة تتعهد بخفض كميات الأغذية المهدرة إثر سوء التبريد

تعهدت أكثر من 70 دولة ببذل المزيد من الجهود لخفض كمية الغذاء المهدر من جراء سوء التبريد.

وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إلى أنه من بين الدول الموقعة على التعهد الولايات المتحدة، والصين، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والعديد من الدول في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية ، وأفريقيا، وآسيا، خلال اجتماع سنوي معروف باسم "بروتوكول مونتريال" لحماية البيئة عقد اليوم السبت بمقر منظمة الأغذية والزراعة بالعاصمة الإيطالية روما.

ويعمل وزراء ومسئولو الحكومات، والخبراء على تنظيم المواد الكيميائية من صنع البشر والمستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف التي تعد مضرة لطبقة الأوزون.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن سوء التبريد يؤدي إلى خسارة نحو تسعة بالمائة من الأغذية سريعة التلف في الدول المتقدمة، ونحو 23 بالمائة في الدول النامية حيث يعاني ملايين الأشخاص من سوء التغذية.

ويقول الخبراء أن تحسين التبريد من شأنه أن يساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والضارة المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف.

ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أن نحو ثلث الغذاء في العالم يتم إهداره إثر ذلك الأمر، وأن الأمل في خفض ذلك يعد في تطوير أساليب أفضل من أجل الاحتفاظ ببرودة الطعام خلال تخزينه ونقله.