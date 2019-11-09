 إجلاء 300 ألف شخص في بنجلاديش إلى مناطق آمنة قبل هبوب إعصار «بلبل» - بوابة الشروق
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إجلاء 300 ألف شخص في بنجلاديش إلى مناطق آمنة قبل هبوب إعصار «بلبل»

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 1:39 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 1:39 م

ذكر مسؤولون اليوم السبت أن بنجلاديش أجلت أكثر من 300 ألف شخص لمراكز إيواء، فيما بدأ إعصار قوي في خليج البنغال في التوجه إلى ساحل البلاد.

وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث، إنامور رحمن، إنه "سيتم نقل المزيد من الأشخاص إلى مراكز إيواء، نأمل أن نكون قادرين على نقل جميع الأشخاص المتضررين إلى مكان آمن".

ومن المحتمل أن يضرب إعصار "بلبل"، الذي كان على بعد 280 كيلومترا جنوب غرب ميناء مونجلا البحري، ثاني أكبر ميناء في البلاد، مصحوبا برياح سرعتها 150 كيلومترا في الساعة ،الأجزاء الجنوبية الغربية من بنجلاديش في المساء، حسب نشرة خاصة للأرصاد الجوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية، روح القدوس إن المناطق المنخفضة في المناطق الساحلية والجزر الواقعة قبالة الشواطئ ربما تواجه عاصفة تتسبب في أمواج مد أعلى مترين عن الطبيعي، تحت تأثير "عاصفة قوية للغاية".

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد بنجلاديش سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، خلال مرور العاصفة.

وتظهر لقطات تلفزيونية متطوعين يستخدمون مكبرات صوت لمطالبة سكان المناطق الساحلية بالتوجه إلى مراكز إيواء.

وكان إعصار قوي دمر الأجزاء الجنوبية الشرقية من بنجلاديش في 29 إبريل 1991، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة ألف شخص ونزوح الملايين.


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