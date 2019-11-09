رئيس تشيلي يدرس اقتراحا بتعديل الدستور

قال رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، اليوم السبت، إن حكومته تنظر في إجراء تغييرات دستورية "بشكل عاجل".

وأضاف بينيرا: "بالطبع نحن مستعدون لمناقشة تغييرات".

وتابع: "لن أتنازل عن الإطار الزمني، لكني واضح أن هناك شعورا بالإلحاح الآن .. هذا بالنسبة للوقت الراهن ".

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بينيرا قوله : "في الواقع ، نحن نعد مشروع تغييرات على الدستور لذلك يمكن أن يكون لدينا اقتراحاتنا المحدثة للنناقشها جنبا إلى جنب مع الاقتراح المقدم من الرئيسة (السابقة ميشيل) باشليه قبل أيام من تركها السلطة ".

وذكر : "يجب أن تتم التغييرات في إطار الدستور والديمقراطية وحكم القانون، لأن هناك بعض الأشخاص يريدون تجنب هذا الإطار القانوني".