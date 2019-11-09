ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم السبت أن عدد السياح الذين زاروا جمهورية سيشل خلال شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 35 ألفا و960 سائحا، مقارنة بـ 33 ألفا و725 سائحا في الشهر المقابل من عام 2018، أي بزيادة 6ر6 في المئة.

وأرجع بيان نشره المكتب الوطني للإحصاء بجزيرة "ماهيه" في سيشل على موقعه الإلكتروني، الارتفاع إلى الزيادة في أعداد السائحين القادمين من ألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وسويسرا وإيطاليا والأمريكتين.

وأوضح المكتب أن حجم السياحة الوافدة إلى سيشل سجل ارتفاعا في الأشهر العشرة الأولى من العام (يناير-أكتوبر) بنسبة 5 في المئة ليصل إلى 310 آلاف و783 سائحا.

وأوضحت "بلومبرج" أن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى جمهورية سيشل، وهي دولة أفريقية تقع في المحيط الهندي وتتكون من عدة جزر