خليفة ميركل تتلقى هزيمة جديدة في استطلاع قبل مؤتمر الحزب

تلقت فرص أنجريت كرامب-كارنباور في خلافة مرشدتها أنجيلا ميركل في منصب المستشارة الألمانية ضربة أخرى اليوم السبت، حيث حصلت على نسبة ضعيفة أمام المنافسين المحتملين في استطلاع للرأي.

وبعد أقل من عام من اختيار كرامب-كارنباور لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، يتزايد الإجماع بين مسؤولي الحزب على عدم ملاءمتها لهذا المنصب، وفق ما قالته مصادر مطلعة لوكالة أنباء بلومبرج في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويواجه الحزب المسيحي الديمقراطي، الذين حظى بدعم متناقص في استطلاع رأي أجري اليوم السبت، احتمال نشوب صراع سافر على السلطة في المؤتمر الوطني للحزب الذي يبدأ في 22 نوفمبر الجاري في لايبتسيج.

وخسر الحزب نقطتين مئويتين مقارنة بالاستطلاعات في الأسبوع الماضي لتصل نسبة تأييده إلى 26 % في أحدث استطلاع أجرته مؤسسة فورسا لصالح إذاعة "آر تي إل- إن"، فيما زادت نسبة تأييد الخضر بنقطة واحدة لتصل إلى 21 %.