رفع 245 حالة إشغال وحملات نظافة مكبرة بدمنهور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد على خميس، حملة نظافة مكبرة بقرى (الأبعادية - زاوية غزال - نديبة)، كما تم رفع ٢٤٥ حالة إشغال بشارع الروضة - ميدان الأتوبيس - أمام المستشفى العام، وتم إيقاف الأعمال الإنشائية لحالة مخالفة بعزبة ثروت التابعة للوحدة المحلية بالأبعادية، بالإضافة إلى رفع تجمعات القمامة بتجمع ساحة الحنطور وأرض نصرة والتدريب المهنى ورفع المخلفات أمام معهد القراءات - الشونة - دعبيس - شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور.

كما تم إصلاح ماسورة الصرف الصحي الرئيسية لقرية قراقص، وإقامة طبقة خرسانية فوقها للحافظ عليها من الكسر ورفع مياة الصرف الصحى العشوائي بالقرية باستخدام سيارات الكسح وسيارة البدال الخاصة بالوحدة المحلية.

وشنت حملة تموينية بالتنسيق مع إدارة التموين للمرور على المصانع والأسواق ومكافحة كل صور الغش التجارى، وتم ضبط ٧ محلات جزارة تعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعليها أختام حيث تم تحرير محاضر لها.

من جانبه شدد هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية استمرار العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم في مختلف الأنشطة والقطاعات الخدمية.