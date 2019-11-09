قوات الكونجو الديمقراطية تقتل 25 متمردا إسلاميا في هجوم بشرق البلاد

قالت قوات جمهورية الكونجو الديمقراطية يوم السبت إنها قتلت 25 متمردا إسلاميا منذ شن هجوم ضدهم أواخر الشهر الماضي في منطقة بشرق البلاد تعاني أيضا من تفشي مرض الإيبولا.

وقال جاك ندورو الجنرال المسؤول عن العملية لرويترز إن سبعة جنود كونجوليين لقوا حتفهم أيضا منذ بدء الحملة لاستئصال شأفة ميليشيا القوات الديمقراطية المتحالفة في 30 أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف أن الجيش سيطر على أربعة مواقع للميليشيا حول مدينة بيني الشرقية في إقليم نورث كيفو. وأدت الهجمات التي تشنها تلك الميليشيا بانتظام إلى عرقلة جهود احتواء الإيبولا بالمنطقة.

وميليشيا القوات الديمقراطية المتحالفة ذات توجهات إسلامية وتعمل على الحدود بين الكونجو وأوغندا منذ أكثر من 20 عاما وهي ضمن عدد من الجماعات المسلحة التي تنشط في شرق الكونجو منذ فترة طويلة بعد الانتهاء الرسمي للحرب التي دارت رحاها فيما بين عامي 1998 و2003 .

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن العديد من هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة ولكن ما زال مدى علاقتهما غير معروف.