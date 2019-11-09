الكويت تعتزم زيادة صادرات النفط للصين إلى 600 ألف برميل يوميا

كشف نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ خالد الصباح، عن أن المؤسسة تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الصين لأكثر من 600 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت، عن الصباح قوله، في كلمة ألقاها اثناء مشاركته في فعاليات معرض الصين الدولي الثاني للواردات المنعقد في مدينة شنغهاي حاليا، إن حجم صادرات الكويت للصين من الغاز المسال ارتفع بشكل كبير ليصل الى أكثر من مليوني طن سنويا، ما يمثل حوالي نسبة 40 %من إجمالي صادرات المؤسسة.

وأضاف أن الكويت، ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية تعتبر الصين أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لها، مشيرا إلى علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المؤسسة بالشركة الصينية للبتروكيماويات (مجموعة سينبوك) وهى إحدى أهم شركاء المؤسسة في الصين في مجال الطاقة.

وذكر أن صادرات الكويت النفطية زادت بفضل شراكاتها مع الصين ولاسيما مع "مجموعة سينوبك" وذلك بعد افتتاح مكتب المؤسسة التمثيلي في بكين عام 2005، معتبرا أن التفاهم والدعم المتبادلين بين الجانبين هما مفتاح نجاح هذه الشراكة.

وأوضح أن تعاون مؤسسة البترول الكويتية مع مجموعة "سينوبك" الصينية يشمل قطاعات صناعة النفط كعمليات استخراج النفط والعمليات المصاحبة لها والتكرير وتصدير النفط ومشتقاته والتسويق إضافة إلى تطوير الأعمال والاستثمار، بما في ذلك المشاريع المشتركة المستقبلية.

وحول استراتيجية المؤسسة لعام 2040 ، بين الشيخ خالد أن تلك الاستراتيجية تتمثل في زيادة القدرة الانتاجية من النفط الخام محليا بما في ذلك (المنطقة المقسومة مع السعودية) إلى أربعة ملايين برميل يوميا وإنتاج 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي غير المصاحب بحلول ذلك العام.

وأكد سعي المؤسسة إلى الوصول بالطاقة التكريرية للنفط محليا إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2021، إلى جانب الاستثمار في مصاف عالمية بما يضمن أفضل العائدات للنفط الكويتي.

وعن المشاريع النفطية الكبرى التي تقوم عليها مؤسسة البترول الكويتية، قال الشيخ خالد إن مشروع الوقود البيئي يعد من تلك المشاريع، من خلال تطوير ودمج المصافي المحلية الحالية لضمان انتاج منتجات عالية الجودة ومتطابقة مع المعايير البيئية العالمية.

وأضاف أن من بين تلك المشاريع كذلك بناء مصفاة جديدة (مصفاة الزور) التي تم تصميمها وفق المعايير العالمية وبطاقة تكريرية كبيرة تبلغ 615 ألف برميل يوميا لضمان تغطية احتياجات الكويت من الطاقة.

وذكر أنه سيتم ايضا انشاء محطة استيراد الغاز الطبيعي بطاقة استيعابية تبلغ 3 آلاف مليار وحدة حرارية بريطانية يوميا، لضمان تغطية احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي، بما يضمن تحقيق معايير بيئية أفضل محليا.