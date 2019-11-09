محافظ الجيزة ووزير الري يتابعان أعمال تطوير جسر ترعة المريوطية

موقف للسرفيس وممشي حضاري وتدبيش للطريق وأسوار حديدية

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاء مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لتطوير جسر ترعة المريوطية وتجميل المناطق المحيطة بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأكد وزير الري، فى بيان صحفى اليوم، أنه من المخطط إنشاء سور حضاري بطول 2.8 كيلو متر على جسر ترعة المريوطية للحفاظ على المجرى المائي من التلوث، وإنشاء حائط دبش مائل على جانبي المجرى من الجانبين لإعطاء منظر جمالي للمجرى، مؤكدا القيام بتجريف الجزء المردوم من المجرى بطول 1كيلو متر.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تأتى فى ضوء حرص الدولة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على تلك المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية، مشيرا إلى التعاون الكامل مع وزارة الرى لتغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المروري وتدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية وذلك بدءا من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري.

وأضاف المحافظ أن الأعمال تأتي بالتزامن مع خطة التطوير التي تنفذها المحافظة لطريق المريوطية، حيث جاري رصف وتوسعة الطريق لتحقيق سيولة للمنطقة والتسهيل على قائدي المركبات في الوصول إلى الطريق الدائري.

وشهد لقاء وزير الري ومحافظ الجيزة، استعراض الدراسة الخاصة بتجميل مصرف المحيط (المريوطية) بهندسة صرف الهرم من الكيلو 23 إلى الكيلو 26 دائرى المنيب جنوبا، بالإدارة العامة لصرف شمال الجيزة التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وتشمل تلك الأعمال تغطية جزء من المصرف لإيجاد موقف بديل للسرفيس بعيدا عن نهر الطريق السياحي على جانبي محور المريوطية.

ووجه وزير الرى والمحافظ بسرعة إنجاز الأعمال وتذليل كافة العقبات لخروج المشروع بالشكل الأمثل، مؤكدين أهمية المشروع لما سوف يحدثه من نقلة حضاريا بالمنطقة.