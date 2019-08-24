الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5122 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5122 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 374 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 374 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية ومخالفة قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5122 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.