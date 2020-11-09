 البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الرضوانية في بغداد - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بمنطقة الرضوانية في بغداد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 2:51 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 2:51 م
أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي - في بيان اليوم الاثنين - تضامن البرلمان ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وشدد على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

وأعرب العسومي عن خالص تعازيه لجمهورية العراق حكومةً وشعبا في ضحايا الهجوم الإرهابي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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