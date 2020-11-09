 بعد تتضررها من الأمطار.. محافظ الإسكندرية في منطقة الشامي لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين - بوابة الشروق
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بعد تتضررها من الأمطار.. محافظ الإسكندرية في منطقة الشامي لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين

هدى الساعاتى:
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 9:29 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 9:29 م

زار محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، منطقة الشامي بشارع مصطفى كامل التابعة لحي منتزة أول عقب انتهاء النوة الحالية، للاطمئنان على المواطنين، خاصة بعد تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة خلال اليومين السابقين، وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين.

واستمع محافظ الإسكندرية، إلى مطالب أهالي المنطقة، مؤكدا لهم أن مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها المنطقة منذ أكثر من 5 سنوات والتي كان من أهم أسبابها البناء العشوائي، سيتم وضعها ضمن أولويات الخطة العاجلة للصرف الصحي العام المقبل، نظرا لعدم إمكانية إقامة أية مشروعات صرف صحي خلال موسم الأمطار.

وطالب المحافظ الأهالي بوضع مقترحات وحلول مؤقتة للمشكلة لمواجهات النوات هذا العام لحين عمل الحل الدائم لها.

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