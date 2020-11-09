مؤشرات أولية: إعادة بين غريب حسان وحميد سليمان في الدائرة الثانية في جنوب سيناء

القائمة الوطنية من أجل مصر بجنوب سيناء تحسم المعركة

أسفرت المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء عن حسم المقعد الفردي بالدائرة الأولى، وإعادة على المقعد الفردي بالدائرة الثانية، وجرى حسم مقعدي القائمة لصالح القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكدت المؤشرات الأولية اكتساح مرشح حزب مستقبل وطن سليمان عطيوي، ابن قبيلة المزينة المقعد الفردي في الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، وتضم مدن شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، والذي حصل على 7022 صوتًا بنسبة 23.83%، وبفارق أكثر من 6400 صوت عن أقرب المنافسين له، وتنافس في هذه الدائرة 4 مرشحين على المقعد الفردي.

وفي الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، أسفرت النتائج الأولية عن إعادة على المقعد الفردي بين حميد سليمان أبو بريك مرشح حزب مستقبل وطن، والذي حصل علي 7437 صوتًا بنسبة 12.24%، وبفارق أكثر من 600 صوت عن منافسة غريب أحمد حسان، الذي حصل 6835 صوتًا بنسبة 11.25%، ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة بين حميد سليمان وغريب حسان الشهر المقبل.

وتضم الدائرة الثانية مدن الطور، رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، وتنافس على المقعد الفردي 7 مرشحين.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر المعركة من الجولة الأولى لصالح السيد عوض، وفضية سالم، وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 18083 صوتًا بنسبة 20.02٪، بينما حصلت قائمة مصر علي 6995 بنسبة 7.75%.