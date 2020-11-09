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فيديو.. بايدن يزور قبر نجله

نور رشوان
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:01 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يرصد زيارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لقبر نجله.

ووصف زيارة بايدن لقبر نجله الذي تُوفي عام 2015 بعد معاناة مع مرض السرطان، بأنها لفتة إنسانية، وخاصة أن نجله كان قد شجعه على خوض سباق الانتخابات الرئاسية.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.


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