قال جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف المعارض في فرنسا يوم الأحد، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة في عام 2022 إذا حصلت عريضة ترشيحه عبر الانترنت على دعم 150 ألف شخص.

وقال إنه يريد أن يكون المواطنون قادرين على تسمية مرشحيهم. وكتب في بيان "أريد أن أسهم في تطلعنا إلى المستقبل مرة أخرى".

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يترشح فيها الرجل البالغ من العمر 69 عاما لمنصب الرئيس. ففي عام 2017 ، حصل بشكل غير متوقع على 7 ملايين صوت في الجولة الأولى، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافيًا لوصوله إلى جولة الإعادة التي خاضتها في النهاية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان والفائز النهائي الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت لوبان قد أعلنت بالفعل ترشحها لانتخابات عام 2022.

وحكم على ميلينشون العام الماضي بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمقاومته وتخويف قاض ورجل شرطة أثناء تفتيش مكاتب حزبه للاشتباه في ارتكاب مخالفات مالية.

وأضرت الواقعة بمصداقيته، حيث ظهر في مقطع فيديو رد فعله عندما علم أن مقر حزبه يخضع للتفتيش حيث ظهر وهو يصيح "أنا الجمهورية!" أمام ضابط شرطة يحرس الباب وكان يحاول فتح الباب بالقوة.