محافظ بني سويف: لجان للمرور اليومي على المستشفيات

قرر محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تشكيل لجان برئاسة نائبه؛ للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة؛ لضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وسهولة إجراءات صرفها ووصولها إلى الأطقم الطبية، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفي الاحتياجات اللازمة للمستشفيات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الاثنين، مستشفى الصدر التي تشهد تطويرًا وأعمال رفع كفاءة، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة؛ لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضي.

وتفقد غنيم مشروع تطوير المستشفى، والتي تتضمن إنشاء وحدة عناية مركزة بسعة 25 سريرًا، بجانب تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 75 سريرًا، ليصل إجمالي الأسرة إلى 100 سرير، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، فضلًا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية أفضل.

وشدد على تسريع وتيرة الأعمال، والانتهاء منها قبل نهاية الشهر الجاري، حسب المتفق عليه بالجدول الزمني للتنفيذ، مشيرًا إلى أهمية المستشفى خلال الأيام المقبلة، والتي تتطلب الاستعداد الكامل للمنظومة الصحية، مؤكدًا أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة.