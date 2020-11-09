 فيديو.. الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس تركض بالبيجاما في الشارع فرحا بفوز بايدن برئاسة أمريكا - بوابة الشروق
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فيديو.. الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس تركض بالبيجاما في الشارع فرحا بفوز بايدن برئاسة أمريكا

نور رشوان
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 5:27 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 5:33 م
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر احتفال الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار، جينيفر لورانس، بفوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة، بطريقة فريدة من نوعها.

وأظهر الفيديو جينيفر لورانس وهي تركض في الشارع بـ«البيجاما»؛ لتعلن فرحتها بفوز بايدن.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.


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