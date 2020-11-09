تعرف على النتائج الرسمية للدائرتين الانتخابيتين بشمال سيناء

أظهرت آخر النتائج الرسمية، الصادرة من مقر اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء، بلوغ نسبة التصويت في المحافظة ٢٥.١٧٪ في الدائرة الأولى، و٣٩٪ في الدائرة الثانية، من نسبة المسجلين في كشوف الانتخابات.



وقال المستشار محمد منير عبد الفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، إن عدد الناخبين في الدائرة الأولى، التي تضم العريش والشيخ زويد ورفح بلغ ٤٨ ألفًا و٧٥ ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة بلغ ٤٤ ألفًا و١٧٣ صوتًا، والأصوات الباطلة ٣٩١٢ صوتًا.



وأضاف عبد الفهيم أنه تجرى الإعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن عبد العزيز مطر، وحصل على ١١ ألفًا و٥٦٥ صوتًا، والمرشح المستقل ياسر حمدي عرابي، وحصل على ٦٣٥٩ صوتًا.



وأوضح أنه في الدائرة الثانية، والتي تضم مراكز بئر العبد والحسنة ونخل والقسيمة ورمانة، بلغ عدد الحضور ٣٢ ألفًا و٥ ناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة ٣١ ألفًا و١٠ أصوات، والباطلة ٩٨٥ صوتًا.



وتابع أنه تجرى الإعادة بين المرشح المستقل سلامة سالم سالمان، وحصل على ٨٩٤٣ صوتًا، والمرشح المستقل سامي كامل ماهر، وحصل على ٨٠٢٦ صوتًا، وحصلت القائمة الوطنية على ٣٥ ألف صوت، وقائمة أبناء مصر على ١٨ ألف صوت.