 هونج كونج: لا إصابات محلية بفيروس كورونا و6 إصابات وافدة من الخارج - بوابة الشروق
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هونج كونج: لا إصابات محلية بفيروس كورونا و6 إصابات وافدة من الخارج

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 4:06 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 4:06 م

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة -اليوم الاثنين- عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 حالات إصابة وافدة من الخارج؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 5380 حالة.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية تشوانغ شوك-كوان - في تصريح اليوم - إن جميع حالات الإصابة المسجلة لها تاريخ سفر للخارج، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة "هونج كونج" يقف عند 107 حالات، فيما لا يزال 92 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 7 مرضى في حالة حرجة.

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