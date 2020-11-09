أعلنت شركة فايزر، اليوم، إثباتها فعالية لقاحها الجديد ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع شركة بيو إنتيك فى مرحلة الاختبارالثالثة، لتصل فعالية اللقاح الجديد 90%.
ونقلت فرانس برس عن ألبيرت بيرلو مدير فايزر قوله إن الشركة أصبحت قريبة للغاية من تخليص العالم من أذى كورونا، مضيفا أن اللقاح الجديد جاء في وقت كان العالم بأمس الحاجة إليه.
وأكدت فايزر أن اللقاح نجح بإظهار المفعول المطلوب على الحالات المجرب عليها فى فترة شهر من الجرعة الأولى، وفترة أسبوع من الجرعة الثانية.
وأضافت أنها قادرة على توزيع 50 مليون جرعة حول العالم خلال العام الحالى، وتوزيع مليار و300 ألف جرعة أخرى بالعام المقبل.
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