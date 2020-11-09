طالبان تأمل أن تلتزم إدارة بايدن باتفاقية السلام الموقعة بين واشنطن والحركة

أكدت طالبان ضرورة أن يحترم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اتفاقية السلام الموقعة بين الولايات المتحدة والحركة، مشيرة إلى أنها لم تبرم الاتفاق مع شخص واحد بل مع الحكومة الأمريكية.

وقال متحدث باسم طالبان في تصريح- نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الاثنين- إن الاتفاق كان مع حكومة الولايات المتحدة وليس مع شخص. مضيفا أن طالبان توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية وأن الإدارة الأمريكية الجديدة بحاجة إلى الإشادة بالاتفاق.

وأعربت الحركة عن أملها في التزام إدارة بايدن ببروتوكولات الاتفاقية الموقعة للسلام.

وكانت حركة طالبان قد وقعت اتفاق سلام مع الولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي، بناءً على توقف طالبان عن مهاجمة القوات الأمريكية داخل أفغانستان. وتلزم الاتفاقية الموقعة الحكومة الأمريكية بسحب قواتها في غضون 14 شهرًا منذ الإعلان عن عملية السلام.

وكان أعضاء مفاوضات طالبان قد توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز فيها جو بايدن على منافسه دونالد ترامب.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن بايدن سيحاول إلغاء جميع قرارات ترامب في الأيام الأولى لرئاسته، بما في ذلك اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان.

ويرى بعض المحللين السياسيين أن سياسة بايدن تجاه أفغانستان ستكون صارمة، إذ أنه يفضل باكستان على أفغانستان.