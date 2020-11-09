وزيرا خارجية اليونان وتركيا يبحثان سبل تنظيم لقاء ثنائي

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس بحث مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو عقد لقاء ثنائي لمناقشة الملفات العالقة بين البلدين.

ونقلت وكالة أثينا للأنباء عن مصادر دبلوماسية يونانية قولها: "إن محادثة الأحد جاءت بمبادرة من وزير الخارجية التركي، حيث جدد ديندياس التأكيد على موقف اليونان القاضي بأنه لا هوامش للحوار فيما تستمر تركيا بأعمالها الاستفزازية".

وتختلف اليونان وتركيا على حدودهما البحرية، والعلاقة بينهما متأزمة منذ إرسال تركيا سفينة الرصد الزلزالي "عروج ريس" إلى شرق المتوسط مع سفن حربية للتنقيب عن الغاز، في منطقة تطالب اليونان بالسيادة عليها.