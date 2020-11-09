 بيراميدز يرفع الحالة المعنوية ويكرم لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد - بوابة الشروق
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بيراميدز يرفع الحالة المعنوية ويكرم لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد

محمد جلال
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 1:15 ص

أقام نادي بيراميدز حفل تكريم مساء اليوم بأحد الفنادق لتكريم أفضل النجوم في الموسم الماضي، في الحفل السنوي لاختيار الأفضل بين لاعبي فريق الكرة الأول.

وتم خلال الحفل، تكريم عبد الله السعيد قائد الفريق بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الموسم المنقضي بعدما حصد لقب هداف الدوري المصري الممتاز وتخطى حاجز المائة هدف في تاريخ المسابقة.

وتم اختيار إبراهيم عادل نجم منتخب الشباب كأفضل موهبة في الموسم الماضي، واختيار محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي كأكثر لاعب تطورا في صفوف الفريق.

كما حصد هدف دودو الجباس في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في شباك النادي المصري جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي.

وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على تكريم النجوم الأفضل بحضور هاني سعيد المدير الرياضي وجميع العاملين ببيراميدز.

وعلى الرغم من خسارة بيراميدز كل شئ في الموسم الماضي إلا أنه قرر رفع الحالة المعنوية للاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخرج بيراميدز من بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في الدور الربع النهائي، كما فقد المنافسة على المركز الثاني وانهى الدوري في المركز الثالث بعد منافسة شرسة مع نادي الزمالك، واخيرا تلقى هزيمة قاسية من نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

 

 


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