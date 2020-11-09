الكويت تدعو الزائرين ومخالفي الاقامة لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد

دعت وزارة الداخلية الكويتية، المقيمين الذين انتهت إقاماتهم في البلاد، إلى تعديل أوضاعهم أو مغادرة الكويت، تجنبا للمساءلة القانونية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية- في بيان صحفي اليوم الاثنين، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إنه على المقيمين حاملي الإقامات (بكافة أنواعها)، ممن انتهت إقامتهم، وكذلك ممن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكافة أنواعها) المستفيدين من القرار الوزاري رقم (2020/444) الحاصلين على إقامة مؤقتة لمدة (ثلاثة أشهر) حتى تاريخ 2020/8/31، ومن ثم حصلوا على إقامة مؤقتة لمدة (ثلاثة أشهر) أخرى من تاريخ 2020/9/1 وحتى تاريخ 2020/11/30، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت جراء انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل، سرعة تعديل أوضاعهم بالنسبة لحاملي الإقامات العادية (بكافة أنواعها)، أو المغادرة ممن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بكافة أنواعها)، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وناشدت الإدارة جميع الكفلاء وأصحاب العمل، بأن يقوموا خلال هذه الفترة بتعديل أوضاع مكفوليهم، والعمل على استكمال إجراءات تجديد إقاماتهم العادية، سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو من خلال مراجعة إدارات شئون الإقامة بمحافظات الكويت الست، كما دعت جميع الزائرين إلى تنظيم إجراءات سفرهم والحرص على مغادرة البلاد قبل انتهاء المهلة الوزارية المحددة في نهاية نوفمبر الجاري.

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، ستقوم بمباشرة كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة الوزارية المحددة في 30 نوفمبر الجاري، وسوف تقوم بإبعاد المخالفين، ولن يتم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للبلاد.