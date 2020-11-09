إندونيسيا تسجل 2853 إصابة جديدة و75 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الاثنين، 2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و75 حالة وفاة جراء الإصابة به.

وذكرت صحيفة "ذا جاكرتا بوست" المحلية في نسختها الإلكترونية، أنه وفقا لأحدث بيانات الوزارة، فإن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في إندونيسيا وصل إلى 440 ألفا و569 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 14 ألفا و689 حالة وفاة.. في حين ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 372 ألفا و266 شخصا.

ووصل وباء فيروس كورونا إلى جميع مقاطعات إندونيسيا الـ 34، إلا أن العاصمة جاكرتا لا تزال بؤرة تفشي الوباء في البلاد وسجلت اليوم 826 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في العاصمة إلى 112 ألفا و27 إصابة.

يذكر أن إندونيسيا هي صاحبة أعلى حصيلة إصابات ووفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.