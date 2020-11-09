التعاون الإسلامي تشيد بتدمير قوات التحالف العربي طائرة مفخخة حوثية بالأجواء اليمنية

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) في الأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - عن إدانة المنظمة استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.