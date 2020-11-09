قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن مصر بلد هام بالنسبة للاتحاد الأوروبي، معقبًا: «عقدت حوارا مع الرئيس السيسي قبل أيام، وأكدنا مواصلة العمل معا لمكافحة الإرهاب والتطرف في أوروبا وأنحاء العالم».

وأضاف ميشيل، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الإثنين، أنه من المهم بالنسبة للاتحاد أن يتعاون مع الدول، من أجل السلام والأمن والاستقرار مهما كانت الاختلافات العقائدية والفوارق.

وتابع: «سنتفق على التعاون على صعيد تبادل المعلومات وتصعيب المهمة على الذين يهددون استقرار الدول الأوروبية ودول المنطقة»، مشيرًا إلى عدم استقرار بعض دول المتطقة، مثل سوريا وليبيا والعراق.

وأكد ضرورة العمل بشكل أكبر على الصعيد الدبلوماسي، من أجل استتاب الأمن وإيجاد حلول لإبعاد التهديدات المتطرفة التي تشكل خطرًا في المنطقة.