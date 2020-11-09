استقال وزير المالية التركي بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بشكل غير متوقع يوم الأحد، مما ألقى بإدارة الحكومة للاقتصاد في مزيد من الارتباك بعد فترة قصيرة من إقالة رئيس البنك المركزي وتراجع الليرة إلى مستوى قياسي.

وأرجع البيرق (42 عاما) قرار الاستقالة من منصبه كوزير للاقتصاد إلى أسباب صحية، وفقا لبيان نشر على حسابه على موقع انستجرام.

وقال البيرق في البيان: "قررت عدم مواصلة مهامي كوزير بعد 5 سنوات في المنصب لأسباب صحية.. سأقضي وقتي مع أمي وأبي وزوجتي وأطفالي، الذين أهملهم لسنوات عديدة بسبب الضرورة".

وأكد متحدث باسم الوزارة لوكالة بلومبرج صحة إعلان إنستجرام، طالبا عدم ذكر اسمه تماشيا مع سياسة الحكومة.

وتأتي استقالة الوزير في أعقاب قرار أردوغان المفاجئ يوم السبت بإقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال، وتعيين وزير المالية السابق ناجي أقبال (52 عاما) في هذا المنصب.