 زيدان: لا يوجد أعذار لهزيمة فالنسيا.. أنا المذنب الرئيسي - بوابة الشروق
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زيدان: لا يوجد أعذار لهزيمة فالنسيا.. أنا المذنب الرئيسي

علاء العزب
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 11:05 ص

دافع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن لاعبيه بعد الخسارة الكبيرة أمام فالنسيا على «ميستايا» بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان عقب المباراة: "لا يوجد مبررات ولا أعذار لهذه الخسارة، كما هو الحال دائمًا الخطأ هو خطأي، أنا الذي يجب عليه البحث عن حلول، ولم نغير أي شيء بعد الأهداف".

وأضاف زيزو: "أنا المذنب الرئيسي، من الصعب شرح ما حدث في المباراة، بدأنا بشكل جيد، النصف ساعة الأولى كانت جيدة، سجلنا هدفًا، ومنذ هدف التعادل، حدث كل شيء سيء لنا، كان يومًا سيئًا ومباراة سيئة".

وعن التحكيم تابع زيزو: "الأمر لا يتعلق بالتحكيم، الحكم موجود للنظر في الأمور، لكن كل شيء حدث مرة واحدة، ثلاث ركلات جزاء، وهدف عكسي في مرمانا".

وأتم زيدان: "في النهاية هذا كثير جدًا بالنسبة لنا، يجب أن نكون أقوياء في الدفاع، لدينا كل المقومات للعمل بشكل مختلف في المباريات المقبلة".

 وتجمد رصيد ريال مدريد عند 16 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف ريال سوسييداد (المتصدر)، فيما ارتفع رصيد فالنسيا، إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول الترتيب، بعدما كان في المركز السادس عشر.


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