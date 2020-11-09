 الإسماعيلي ينتظر 20 مليون جنيه لحسم صفقة بن يوسف - بوابة الشروق
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الإسماعيلي ينتظر 20 مليون جنيه لحسم صفقة بن يوسف

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 9:35 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 9:35 م

تنتظر إدارة النادي الإسماعيلي مبلغ 20 مليون جنيه، قادمة من متأخرات للنادي لدى جهات مختلفة، وذلك من أجل إتمام صفقة انتقال التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق السابق الذي انتهى تعاقده بنهاية الموسم المنقضي.

وترغب إدارة الدراويش فى إعادته مجدداً، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على كل تفاصيل التعاقد وينتظر اللاعب وصول مقدم العقد من أجل الحضور للإسماعيلية وتوقيع العقد بشكل رسمي، بعدما فضل استكمال رحلته مع القلعة الصفراء رغم إمتلاكه عروض مميزة أخرى.

ولعب فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي منذ يناير الماضي بعدما انضم للدراويش في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، سجل خلالها هدفين في 4 مباريات بالدوري، ولكن جاءت أزمة جائحة كورونا لتنهي علاقة الطرفين قبل أن تدور مفاوضات للعودة بين اللاعب والدراويش مجددًا.


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